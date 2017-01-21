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الإبراشي: كلينتون "حقودة"
هيلاري كلينتون (1993-2001)

الإبراشي: كلينتون "حقودة"

السبت، 21 يناير 2017 10:58 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن العالم كله تابع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مضيفا أن مصير العالم مرتبط بهذا الافتتاح لأن الولايات المتحدة تستطيع أن تمزق دول وتتدخل فى الشؤون الداخلية للعديد من الدولة.

وقال في برنامجه” العاشرة مساءٍ”، المذاع على شاشة “دريم2”، مساء السبت، إن هيلاري كلينتون تحولت إلى كومبارس وكانت تأمل أن تكون بطلة الافتتاح ولديها حالة من الغضب والحقد بسبب خسارتها فى الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن “كلينتون” لم تستطع أن تخفي مشاعرها فى حفلة التنصيب.

وتابع: “أنه وفقا للتاريخ السياسي لـ كلينتون وفضائح ترامب كانت لابد أن تنجح وهذا يدل أنها مرشحة ضعيفة للغاية”.

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