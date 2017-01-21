مصرع 20 شخصا أثناء مظاهرة مؤيدة لترامب في نيجيرياالسبت، 21 يناير 2017 11:07 م
أفادت تقارير إخبارية من العاصمة النيجيرية أبوجا بمقتل عدد من الأشخاص خلال مظاهرة مؤيدة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بعد وقوع مصادمات بين المحتجين وقوات الشرطة.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن جماعة “شعب بيافرا” الانفصالية نظمت المظاهرة بولاية “ريفرز” الجنوبية على أمل الحصول على تأييد ترامب للانفصال وتشكيل ما يُسمى بـ”دولة بيافرا” المستقلة من عرقية “ايجبو” في نيجيريا، حيث وقعت مصادمات خلال المظاهرة مع قوات الشرطة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا.
وصرح متحدث باسم الشرطة بولاية ريفرز بأنه تم القبض على 65 شخصا خلال المصادمات مع المتظاهرين، غير أنه نفى سقوط أية قتلى على الإطلاق.
يُذكر أن مليون شخص كانوا قد لقوا مصرعهم خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي1967 و1970 في إطار المساعي الرامية لإقامة ما يُسمى بـ”دولة بيافرا” الانفصالية في نيجيريا.
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