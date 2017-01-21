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السبت 21 يناير 2017 09:54 مساءً
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متزوجة تدخل في علاقة مع أخر.. وإعلامية: "يا لطيف"!
نادية عمارة‎

متزوجة تدخل في علاقة مع أخر.. وإعلامية: "يا لطيف"!

السبت، 21 يناير 2017 10:54 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت متصلة تدعى أم عمر، أن جارتها سيدة متزوجة وتربطها علاقة جيدة بزوجها ولديهما أبناء، إلا أنها تعلقت برجل آخر ودخلت معه في علاقة لفترة، موضحة أنها تابت إلى الله وقطعت علاقتها بهذا الرجل، ولكنها تشعر أن الله لم يغفر لها.

وعلقت الإعلامية نادية عمارة، في برنامجها “قلوب عامرة” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم السبت،  “يا لطيف”، لافته إلى أن الله ستر تلك السيدة بستره فعليها أن تستتر، وتكثر من الاستغفار والحسنات، وعليها أن تستفاد من الدرس المرير الذي مرت به.

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