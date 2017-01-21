أكدت متصلة تدعى أم عمر، أن جارتها سيدة متزوجة وتربطها علاقة جيدة بزوجها ولديهما أبناء، إلا أنها تعلقت برجل آخر ودخلت معه في علاقة لفترة، موضحة أنها تابت إلى الله وقطعت علاقتها بهذا الرجل، ولكنها تشعر أن الله لم يغفر لها.

وعلقت الإعلامية نادية عمارة، في برنامجها “قلوب عامرة” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم السبت، “يا لطيف”، لافته إلى أن الله ستر تلك السيدة بستره فعليها أن تستتر، وتكثر من الاستغفار والحسنات، وعليها أن تستفاد من الدرس المرير الذي مرت به.