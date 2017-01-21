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حقيقة نقص "ألبان الأطفال"
البان اطفال

حقيقة نقص "ألبان الأطفال"

السبت، 21 يناير 2017 10:38 م
كتب - عبد الرحمن دياب

نفت رئيس برنامج “الرعاية الصحية لغير القادرين” بوزارة الصحة الدكتورة هالة ماسخ اليوم السبت وجود أي نقص في مخزون ألبان الأطفال.

وأوضحت ماسخ في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أن المخزون الاستراتيجي من “ألبان الأطفال” يكفي لمدة 10 أشهر ومتوفر بجميع منافذ الوزارة بمختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 1008 منافذ.

وأشارت إلى أن الدعم منقسم إلى نوعين وهما دعم كلي من الولادة وحتى 6 أشهر ودعم جزئي من 7 أشهر إلى سنة.
وكشفت ماسخ عن أنه يتم صرف الألبان للأم بعد الكشف الطبي عليها واستيفاء الأوراق المطلوبة للتأكد من أنها لا تستطيع “الرضاعة الطبيعية”.

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