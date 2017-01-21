أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، مصرع 46 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في إطار عملية “درع الفرات” في شمال سوريا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الجيش التركي أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد، أن الطائرات الحربية التركية قامت بقصف 21 هدفا لتنظيم “داعش” خلال الفترة المشار إليها، مما أسفر عن سقوط 16 جريحا، وتدمير عربتين مدرعتين.

وكانت تركيا قد نشرت قوات جوية وبرية في شمال سوريا في إطار عملية “درع الفرات”، التي بدأت في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، وذلك بغرض استعادة المناطق التي استولت عليها عناصر “داعش”، وتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا.