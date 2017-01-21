وزير النقل: الانتهاء من 70 % من أعمال تنفيذ طريق شبرا/ بنها الحرالسبت، 21 يناير 2017 10:28 م
تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اليوم أعمال تنفيذ طريق شبرا - بنها الحر بطول 40كم وتكلفة اجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه والذي بلغت نسبة التنفيذ به 70%.
بدأت جولة وزير النقل بتفقد أعمال تنفيذ انشاء الكوبري الضخم الذي يربط الطريق الدائري حول القاهرة مع طريق شبرا بنها الحر والذي يبلغ تكلفته الإجمالية للكوبري 180 مليون جنيه والذي بلغت نسبة التنفيذ به 97 %.
كما تفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع ومنها الجزء من الدائري الإقليمي المكمل لطريق شبرا/بنها حتى طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث صرح وزير النقل أن هذا الطريق سيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.
ثم تفقد الدكتور جلال سعيد ، أعمال تنفيذ كوبري بنها العلوى الجديد على نهر النيل فرع دمياط والذى يربط بين طريق بنها – المنصورة حتى طريق الإسكندرية الزراعى بطول 6.5 كم وبتكلفة حوالى 595 مليون جنيه ضمن الطريق الدائري.
وأشار وزير النقل أن أعمال تنفيذ المشروع القومي للطرق تسير بخطى سريعة حيث تم الانتهاء من عدد 8 طرق بتكلفة 6 مليار جنيه.
و هناك 4 طرق جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق باجمالي أطوال 350 كم مضيفا أنه هناك تقدم كبير في سير العمل بها هي مشروعات طريق جنـــوب الفيوم - الواحات والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 400 مليون جنيه، و بلغت نسبة تنفيذه 82 % .
كذلك طريق الفرافرة - عين دالة والذي يبلغ طوله 90 كيلو متر بتكلفة اجمالية 412 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ به 88 % والطريق الدائري الاقليمي بطول 92 كم بتكلفة 9.5 مليار جنيه والذي بلغت نسبة التنفيذ به 60% بالاضافة الى طريق شبرا بنها الحر.
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