مصر تحيي آمالها في الصعود بفوز صعب على أوغندا

استطاع منتخب مصر أن يحيي آمال التأهل للدور ربع النهائي بكأس الامم الأفريقية بعدما حقق الفوز على نظيره أوغندا بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.

سجل هدف اللقاء عبد الله السعيد بتسديدة بين قدمي حارس مرمى أوغندا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذا الفوز أصبح رصيد المنتخب 4 نقاط من تعادل وفوز احتل المركز الثاني خلف غانا المتصدر الذي حجز مكاناً في الدور القادم.

وأصبح رصيد أوغندا نقطة واحدة من التعادل اليوم أمام مصر احتل بها المركز الأخير خلف مالي التي في جعبتها نقطة أيضا من التعادل أمام الفراعنة في لقاء الجولة الأولى.

مرت الدقائق الأولى من الشوط بحذر من الفريقين وبلا خطورة على المرميين.

مع مرور الوقت تسيد منتخب مصر المباراة وأهدر عدة فرص خطيرة أبرزها تسديدة محمد صلاح بجوار القائم في الدقيقة ٢٣ أتبعها طارق حامى بقذيفة خارج المرمى.

تواصل ضغط الفراعنة في ظل نشاط ملحوظ من ااجبهة اليسرة التي تضم محمد عبد الشافي ورمضان صبحي.

عاب منتخب مصر عدم الكثافة الهجومية بمنطقة جزاء أوغندا ما أدى لعدم ترجمة الهجمات المتوالية إلى أهداف.

في دقائق الشوط الأخيرة توغل مجمد عبد الشافي من اليسار ومرر عرضية خطيرة لم تجد المتابعة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 45 لعب مروان محسن بينية رائعة في العمق تجاه محمد صلاح الذي أصبح في وضع انفراد بحارس المرمى دينس أونيانجو لكن تقدم الأخيرة منحه فرصة ابعاد الكرة بالرأس من أمام منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني غاب عن المنتخب المصري بداية نصف المباراة الثاني التنظيم الهجومي الذي ظهر عليه في الشوط الأول، حيث لم يتمكن لاعبي الفراعنة من تنظيم أي هجمة منظمة على مدار الدقائق الخميس الأولى.

وفي الدقيقة 52 حصل أوتشايا على عرضية من الجانب الأيمن ووضعها في شباك الحضري، لكن الحكم احتسب تسلل على اللاعب صحيح تماما ولم يحتسب الهدف.

وأجرى كوبر التبديل الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 59 بمشاركة عبدالله السعيد، بعدلا من طارق حامد، لتتحول الطريقة إلى 4-1-4-1، ويلعب محمد النني وحده كوسط ملعب مدافع.

ولعب رمضان صبحي عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 60 وأبعدها مدافع أوغندا برأسية لتتهيأ أمام عبدالله السعيد على حدود منطقة الجزاء ويسددها قوية لكنها أتت فوق العارضة.

ثم جاء التبديل الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 65 بمشاركة عمرو وردة بدلا من رمضان صبحي.

وأرسل وردة تمريرة تجاه تريزيجيه الذي أتى من الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69، ثم سدد الكرة وارتطمت في سيقان المدافعين، ثم ارتدت له ليسدد كرة ضعيفة تعامل معها أونيانجو.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة تلاعب لاعبو المنتخب بمدافعي أوغندا ليمرر محمد صلاح كرة لعبدالله السعيد سددها بين قدمي حارس اوغندا لتعلن تقدم المنتخب المصري .

واطلق الحكم صافرة المباراة لتمنح الأمل لمنتخب مصر في التأهل لدور الـ 8.