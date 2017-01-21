واصل المخضرم عصام الحضري حارس منتخب مصر تحقيق الأرقام اللافتة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما شارك مع بلاده أمام أوغندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة اليوم السبت.

فبعد أربعة أيام من مشاركته في تعادل سلبي أمام مالي في مستهل حملة المنتخبين بالبطولة ليصبح أكبر لاعب سنا على الإطلاق يشارك في النهائيات عادل الحضري (44 عاما) اليوم الرقم القياسي لأعلى حراس المرمى مشاركة في مباريات بكأس الأمم.

ورفع الحضري مجموع مبارياته في كل مشاركاته بالبطولة القارية إلى 24 معادلا الرقم القياسي المسجل باسم آلان جواميني حارس ساحل العاج وفينسنت إنياما حارس نيجيريا وكلاهما خاض العدد ذاته.

لكن جواميني وإنياما خاضا كل هذه المباريات في التشكيلة الأساسية بينما خاض الحضري مباراة واحدة كبديل وكانت أمام مالي، وبوسع الحضري تحطيم الرقم القياسي إذا شارك أمام غانا يوم الأربعاء المقبل.

وكان الحضري - الذي يشارك في البطولة القارية لسابع مرة - تخطى الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب سنا مشاركة في كأس الأمم والذي كان يحمله جان جاك ندومبا مهاجم منتخب الكونجو السابق الذي شارك في آخر مباراة له مع منتخب بلاده أمام غانا في دور الثمانية لكأس أمم افريقيا 1992 في السنغال وعمره 42 عاما و18 يوما.

وتتعدد الأرقام المذهلة للحضري في أمم إفريقيا فهو صاحب أعلى عدد من المباريات بشباك نظيفة من بين جميع حراس البطولة القارية برصيد 11 مرة بالتساوي مع أبوبكر باري حارس ساحل العاج.

والحضري أكثر حارس مرمى في تاريخ البطولة تحقيقا للفوز بمباريات برصيد 18 انتصارا من 23 مباراة خاضها قبل مواجهة أوغندا يليه الحارس النيجيري المعتزل إنياما برصيد 17 فوزا من 24 مباراة.

ونزل الحضري يوم الثلاثاء الماضي بديلا لأحمد الشناوي حارس الزمالك الذي تعرض لإصابة بعد مرور 20 دقيقة من مواجهة مالي بعد تصديه لمحاولة المهاجم موسى ماريجا لهز شباك مصر.

ويشارك الحضري حارس وادي دجلة في البطولة للمرة السابعة وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سونج مدافع الكاميرون وأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق.

وعاد الحارس المخضرم لتشكيلة مصر العام الماضي لكنه حجز لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية في أول مباراتين لبلاده بتصفيات كأس العالم أمام الكونجو وغانا في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. وفازت مصر بالمباراتين.

وكان الحضري ضمن تشكيلة مصر عندما فازت بكأس الأمم 1998 وجلس مجددا على مقاعد البدلاء في 2000، وشارك في نهائيات 2002 وقاد بلاده للفوز باللقب ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010.