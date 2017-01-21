قالت الإعلامية جميلة إسماعيل، إنه تم إنزال قوات من الصاعقة والمشاة على جزيرتي “تيران وصنافير” بعد حكم الإدارية العليا بمحكمة القضاء الإداري الذي قضى بمصرية الجزيرتين.

وتابعت خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنزال قوات الصاعقة والمشاة على الجزر المصرية احتراما لأحكام القضاء فخر لكل مصرية ومصري بجيش مصر العظيم، تحية للأبطال وتحية لصانع القرار”.