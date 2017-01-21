طريقة للتمتع بخلفيات مميزة لهواتف "آي فون"السبت، 21 يناير 2017 10:38 م
هو تطبيق جديد يتيح لمستخدمي هواتف آيفون الحصول على مجموعة من الخلفيات المميزة واستخدامها ضمن الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.
ويمتاز التطبيق بتوفيره لمكتبة ضخمة من الخلفيات المنتقاة خصيصاً لتتناسب مع هواتف آيفون إلى جانب الخلفيات المصممة من قبل أهم الفنانين والمصممين حول العالم.
ويوفر التطبيق عدة تصنيفات منوعة للخلفيات على هيئة حزم مخصصة، فمثلاً ستلاحظ داخل التطبيق حزمة خلفيات منتقاة من موقع UNSPLASH الشهير وحزمة خلفيات Earth View وحزمة خلفيات من وكالة ناسا وحزمة لصور الفضاء ضمن مشروع HiRISE التابع جامعة أريزونا وغيرها من الحزم المميزة.
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