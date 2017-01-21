واصل المنتخب الفرنسي لكرة اليد، انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه العالمي، وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا، بتغلبه على نظيره الأيسلندي 31-25، اليوم السبت، في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه 14-13، ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني ووسع الفارق تدريجيا حتى أنهى اللقاء بفارق ستة أهداف ليحجز مكانه في دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الفرنسي في دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة الغد بين المنتخبين البيلاروسي والسويدي.