صرح مسئول كبير في البيت الأبيض بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع القادم.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” أن ماي ستكون أول مسئولة أجنبية تلتقي ترامب منذ توليه الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيُعد دفعة للأمام بعد أن كانت رئيسة الوزراء البريطانية المسئولة العاشرة على مستوى العالم التي تتلقى اتصالا من ترامب بعد فوزه بالانتخابات في نوفمبر الماضي.

ولم يؤكد مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت اللقاء، ولكن في لقاء سابق مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قالت ماي أنها ستلتقي الرئيس الأمريكي الجديد قريبا.