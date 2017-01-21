"مراقبة الأغذية بالإسكندرية": إغلاق 10 مطاعم غير مرخصةالسبت، 21 يناير 2017 09:27 م
صرح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدي حجازي بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية شنت عددا من حملات التفتيش على بعض المصانع والمطاعم والباعة الجائلين، أسفرت عن إعدام كميات من الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير عدد من محاضر الجنح الصحية وإخطار الجهات التنفيذية لإغلاق عدد من المطاعم.
وأوضح مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية رأفت شوقي أنه تم المرور على 22 مطعما من ذوي الأسماء الشهيرة، وكذلك 3 مصانع و10 باعة جائلين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 58 محضر جنح صحية: منها 17 محضرا لعدم حمل المتعاملين مع الأغذية شهادات صحية، و28 محضرا لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و10 محاضر لعدم حمل الباعة الجائلين تصاريح، و3 محاضر لبيع بعض الباعة الجائلين أغذية محظور تداولها.
وأضاف أنه تم ضبط 3000 عبوة مشروب سكري صناعي بعد أن ثبت من الفحص أن العينات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم إعدام 47 كجم أغذية طازجة و40 لتر مشروبات غير غازية.
وتابع أنه تم إخطار محافظ الإسكندرية لإيقاف تشغيل مصنع حلويات غير مرخص يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم إخطار الحي لإغلاق 10 مطاعم غير مرخصة.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مجدي حجازي إنه تم إجراء جراحة عظام متقدمة لإصلاح تشوه خلقي بعظام الساق تُعتبر الأولى من نوعها التي تُجرى بمستشفى أبي قير المركزي.
وأضاف مدير مستشفى أبي قير المركزي الدكتور عصام يوسف أن العملية الجراحية أجريت لسيدة عمرها 42 سنة تعاني من تقوص في الساق والركبة وقطع في غضروف الركبة وعدم اتزان في الحركة، حيث تم عمل إصلاح وتثبيت باستخدام شرائح ومسامير وترقيع عظمي باستخدام منظار الركبة والأشعة المحورية.
وأوضح يوسف أن العملية أجريت بنجاح وأن المريضة عادت إلى منزلها في حالة جيدة بعد قضائها يوم تحت المتابعة من أطباء قسم جراحة العظام بالمستشفى.
-
8 نصائح تساعدك على الاستيقاظ بنشاط
إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك. 1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك. استمع إلى جسمك لتعرف ...Sat, 21 Jan 2017 17:58:28 GMT
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
"سفينشيا " مسقط رأس سيدة أمريكا الأولى تنتعش فور اكتسابها اللقب
بالتزامن مع اكتسابها رسميا لقب “السيدة الأولى” بدا تأثير ميلانيا ترامب الإيجابي واضحا على بلدة سفينشيا، مسقط رأسها في سلوفينيا واضحا. فعلى سبيل المثال بدأت فطائر ...Sat, 21 Jan 2017 14:28:27 GMT
-
التجار و"الصنايعية" يسيطرون على سوق السيارات بمدينة نصر
عندما تذهب الى سوق السيارات المستعملة فى الحي العاشر بمدينة نصر يومى الجمعة والأحد بائعا أو مشترى ستجد فى استقبالك قبل دخولك السوق بخطوات شباب وصبية صغار لعلك تكون ...Sat, 21 Jan 2017 18:09:19 GMT
-
البطران: ترامب يعكس نزعة اشتراكية .. وعداء "محتمل" للمسلمين
علّق الكاتب والروائي حمدي البطران على حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قائلا: تابعنا الحفل الرائع لتنصيب الرئيس الخامس والأربعين للأمريكا , أهم واقوي ...Sat, 21 Jan 2017 17:44:27 GMT
-
4 طرق لمعاقبة طفلك دون إيذائه
في الواقع، مهما كان حب الوالدين للطفل، ومهما كانت العلاقة ودية ووثيقة بينهما، إلا أنه من الضروري معاقبته عندما يسيء التصرف، فشخصية الصغير تنمو وتتطور باستمرار ...Sat, 21 Jan 2017 17:58:28 GMT
-
وزير الخارجية: مصر ملزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية
أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن “إتفاق الصخيرات” يمثل الحل الأمثل للوضع الليبى الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكافة الاطراف الليبية من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية. ...Sat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
بث مباشر.. مواجهة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوغندا , وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “بور جونتي ” . ...Sat, 21 Jan 2017 16:18:59 GMT