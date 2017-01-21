صرح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدي حجازي بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية شنت عددا من حملات التفتيش على بعض المصانع والمطاعم والباعة الجائلين، أسفرت عن إعدام كميات من الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير عدد من محاضر الجنح الصحية وإخطار الجهات التنفيذية لإغلاق عدد من المطاعم.

وأوضح مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية رأفت شوقي أنه تم المرور على 22 مطعما من ذوي الأسماء الشهيرة، وكذلك 3 مصانع و10 باعة جائلين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 58 محضر جنح صحية: منها 17 محضرا لعدم حمل المتعاملين مع الأغذية شهادات صحية، و28 محضرا لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و10 محاضر لعدم حمل الباعة الجائلين تصاريح، و3 محاضر لبيع بعض الباعة الجائلين أغذية محظور تداولها.

وأضاف أنه تم ضبط 3000 عبوة مشروب سكري صناعي بعد أن ثبت من الفحص أن العينات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم إعدام 47 كجم أغذية طازجة و40 لتر مشروبات غير غازية.

وتابع أنه تم إخطار محافظ الإسكندرية لإيقاف تشغيل مصنع حلويات غير مرخص يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم إخطار الحي لإغلاق 10 مطاعم غير مرخصة.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مجدي حجازي إنه تم إجراء جراحة عظام متقدمة لإصلاح تشوه خلقي بعظام الساق تُعتبر الأولى من نوعها التي تُجرى بمستشفى أبي قير المركزي.

وأضاف مدير مستشفى أبي قير المركزي الدكتور عصام يوسف أن العملية الجراحية أجريت لسيدة عمرها 42 سنة تعاني من تقوص في الساق والركبة وقطع في غضروف الركبة وعدم اتزان في الحركة، حيث تم عمل إصلاح وتثبيت باستخدام شرائح ومسامير وترقيع عظمي باستخدام منظار الركبة والأشعة المحورية.

وأوضح يوسف أن العملية أجريت بنجاح وأن المريضة عادت إلى منزلها في حالة جيدة بعد قضائها يوم تحت المتابعة من أطباء قسم جراحة العظام بالمستشفى.