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السبت 21 يناير 2017 08:19 مساءً
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إعلامية: مطلب جماعي من أولياء الامور بإقالة وزير التعليم
وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني

إعلامية: مطلب جماعي من أولياء الامور بإقالة وزير التعليم

السبت، 21 يناير 2017 09:19 م
كتب - عبد الرحمن دياب

اكد الكاتب الصحفي سيد جاد  و الاعلامية، هند ابراهيم مقدما برنامج  التعليم على قناة الحدث اليوم، إن هناك مطلب جماعي  من اولياء الامور و الطلبه بنسبة 99.9%  بضرورة اقالة وزير التربيه و التعليم خلال التعديل الوزاري المتوقع، وذلك بسبب قراراته المفاجأه و التعسفيه منذ توليه منصب وزير التعليم حتى الان و خصوصا مع طلبة الثانويه العامة سواء حاالعام السابق او العام الحالي.
وقالت هند  إن قانون التعليم الجديد هام جدا للمعلم و الطلاب و اولياء الامور، حيث انه لن يكون هناك قانون جيد ان لم يحقق  اهداف لصالح المعلم و الطالبة واولياء الامور و اهمها توفير الحمايه المادية للمعلم حتى يشعر  بحياة كريمه  تعينه على العيش.

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