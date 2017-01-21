إعلامية: مطلب جماعي من أولياء الامور بإقالة وزير التعليمالسبت، 21 يناير 2017 09:19 م
اكد الكاتب الصحفي سيد جاد و الاعلامية، هند ابراهيم مقدما برنامج التعليم على قناة الحدث اليوم، إن هناك مطلب جماعي من اولياء الامور و الطلبه بنسبة 99.9% بضرورة اقالة وزير التربيه و التعليم خلال التعديل الوزاري المتوقع، وذلك بسبب قراراته المفاجأه و التعسفيه منذ توليه منصب وزير التعليم حتى الان و خصوصا مع طلبة الثانويه العامة سواء حاالعام السابق او العام الحالي.
وقالت هند إن قانون التعليم الجديد هام جدا للمعلم و الطلاب و اولياء الامور، حيث انه لن يكون هناك قانون جيد ان لم يحقق اهداف لصالح المعلم و الطالبة واولياء الامور و اهمها توفير الحمايه المادية للمعلم حتى يشعر بحياة كريمه تعينه على العيش.
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