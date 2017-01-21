البريمييرليج اليوم
بالصور.. مان سيتي يتعادل مع توتنهام وإيفرتون وويستهام يحققان الفوزالسبت، 21 يناير 2017 09:40 م
فشل فريق مانشستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل مع نظيره توتنهام 2-2، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز أهداف المباراة ليروي ساني هدف المباراة الأول في الدقيقة 50 وكيفين دي بروين في الدقيقة 54.
وقلص ديلي آلي الفارق لتوتنهام في الدقيقة 58، قبل أن يسجل سون هيونج مين هدف التعادل في الدقيقة 78.
وارتفع رصيد توتنهام إلى 46 نقطة واحتفظ بالمركز الثاني بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي، الذي يلعب غدا الأحد أمام هال سيتي، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي 43 نقطة في المركز الخامس.
وفي لقاءات أخرى
خسر فريق كريستال بالاس أمام نظيره إيفرتون بهدف دون رد ، ونال إيفرتون، النقاط الثلاث عندما هز شيموس كولمان الشباك في الدقيقة 87، حيث اخترق توم ديفيز دفاع بالاس، وتكفل كولمان بالباقي وسدد في شباك الحارس وين هينسي.
ويحتل كريستال بالاس المركز 18 برصيد 16 نقطة بعد الهزيمة الرابعة على التوالي، بينما بقي ايفرتون في المركز السابع.
أما لقاء ويستهام يونايتد ونظيره ميدلسبره فقاد أندي كارول فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف .
وأجبر كارول، الذي سجل هدفا مذهلا في مرمى بالاس في الجولة الماضية، جماهير وست هام على نيسان الجدل الدائر حول غياب باييه وأدخل السعادة على مدربه سلافن بيليتش الذي يتعرض لضغط كبير عندما افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة التاسعة.
وأدرك كريستيان ستواني التعادل لميدلسبره قبل أن يقتنص كارول الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.
وحسم وست هام خامس انتصار له في سبع مباريات بالدوري، بفضل هدف البديل جوناثان كاييري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وأحرز بينيك افوبي هدفا متأخرا ليتعادل بورنموث 2-2 مع ضيفه واتفورد.
وتقدم واتفورد في الدقيقة 24، بعدما فشل دفاع أصحاب الأرض في تشتيت كرة بعد ركلة ركنية ليهز كريستيان كابسيلي الشباك بضربة رأس من مدى قريب.
وأدرك النرويجي الدولي جوشوا كينج التعادل لبورنموث في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من ادم سميث.
بينما بدا بورنموث في طريقة للسيطرة على الأمور اهتزت شباكه، عندما قفز تروي ديني أعلى من الجميع ليقابل ركلة ركنية من توم كليفرلي بضربة رأس داخل شباك الحارس ارتور بوروتش.
وأنقذ البديل افوبي فريقه بهدف التعادل بعد تمريرة من اندرو سورمان انهاها بتسديدة في شباك الحارس جوميز.
وسجل وست بروميتش ألبيون هدفين رائعين في الشوط الأول ليفوز 2-0 على سندرلاند مواصلا نتائجه الجيدة هذا الموسم.
وهز ألبيون الشباك في غضون 6 دقائق ليجهز على آمال سندرلاند متذيل الترتيب.
-
8 نصائح تساعدك على الاستيقاظ بنشاط
إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك. 1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك. استمع إلى جسمك لتعرف ...Sat, 21 Jan 2017 17:58:28 GMT
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
القبض على زوج الفنانة أميرة نايف وبحوزته ترسانة أسلحة
أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن زوج الفنانة “أميرة نايف” الذي تم القبض عليه بأكتوبر ضبط بحوزته بندقية و 5 طبنجات بدون ترخيص. وأضاف المصدر أن الفنانة فوجئت ...Sat, 21 Jan 2017 13:30:55 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
التجار و"الصنايعية" يسيطرون على سوق السيارات بمدينة نصر
عندما تذهب الى سوق السيارات المستعملة فى الحي العاشر بمدينة نصر يومى الجمعة والأحد بائعا أو مشترى ستجد فى استقبالك قبل دخولك السوق بخطوات شباب وصبية صغار لعلك تكون ...Sat, 21 Jan 2017 18:09:19 GMT
-
البطران: ترامب يعكس نزعة اشتراكية .. وعداء "محتمل" للمسلمين
علّق الكاتب والروائي حمدي البطران على حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قائلا: تابعنا الحفل الرائع لتنصيب الرئيس الخامس والأربعين للأمريكا , أهم واقوي ...Sat, 21 Jan 2017 17:44:27 GMT
-
سخرية أمريكية من قبعات تنصيب ترامب المصنوعة في الصين
كانت الدعوة إلى “شراء الأمريكى وتوظيف الأمريكي” واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التى نالت هتافا من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه أمس الجمعة، بيد أنها لحظة ...Sat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT
-
علاء بيومي : ترامب معادٍ للمسلمين .. وخطابه يعكس "جشع أمريكا"
تعليقا على خطاب تولي ترامب الرئاسة، قال الكاتب الصحفي المصري علاء بيومي أن الخطاب يعكس جشعا رأسماليا بلا حدود، نسى كيف فرضت أمريكا على العالم هدم الحدود الاقتصادية ...Sat, 21 Jan 2017 17:02:04 GMT
-
زلزال يضرب القاهرة والشرقية بقوة 4.2 درجة
وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية، أن زلزال ضرب محافظة الشرقية بقوة 2ر4 بمقياس ريختر دون خسائر فى الأرواح. روابط: زلزال. رابط مختصر. Tweets by @MoheetNews · متابعات · شبكة ...Sat, 21 Jan 2017 18:21:17 GMT