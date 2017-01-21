البريمييرليج اليوم بالصور.. مان سيتي يتعادل مع توتنهام وإيفرتون وويستهام يحققان الفوز

فشل فريق مانشستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل مع نظيره توتنهام 2-2، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف المباراة ليروي ساني هدف المباراة الأول في الدقيقة 50 وكيفين دي بروين في الدقيقة 54.

وقلص ديلي آلي الفارق لتوتنهام في الدقيقة 58، قبل أن يسجل سون هيونج مين هدف التعادل في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 46 نقطة واحتفظ بالمركز الثاني بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي، الذي يلعب غدا الأحد أمام هال سيتي، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي 43 نقطة في المركز الخامس.

وفي لقاءات أخرى

خسر فريق كريستال بالاس أمام نظيره إيفرتون بهدف دون رد ، ونال إيفرتون، النقاط الثلاث عندما هز شيموس كولمان الشباك في الدقيقة 87، حيث اخترق توم ديفيز دفاع بالاس، وتكفل كولمان بالباقي وسدد في شباك الحارس وين هينسي.

ويحتل كريستال بالاس المركز 18 برصيد 16 نقطة بعد الهزيمة الرابعة على التوالي، بينما بقي ايفرتون في المركز السابع.

أما لقاء ويستهام يونايتد ونظيره ميدلسبره فقاد أندي كارول فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف .

وأجبر كارول، الذي سجل هدفا مذهلا في مرمى بالاس في الجولة الماضية، جماهير وست هام على نيسان الجدل الدائر حول غياب باييه وأدخل السعادة على مدربه سلافن بيليتش الذي يتعرض لضغط كبير عندما افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة التاسعة.

وأدرك كريستيان ستواني التعادل لميدلسبره قبل أن يقتنص كارول الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وحسم وست هام خامس انتصار له في سبع مباريات بالدوري، بفضل هدف البديل جوناثان كاييري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأحرز بينيك افوبي هدفا متأخرا ليتعادل بورنموث 2-2 مع ضيفه واتفورد.

وتقدم واتفورد في الدقيقة 24، بعدما فشل دفاع أصحاب الأرض في تشتيت كرة بعد ركلة ركنية ليهز كريستيان كابسيلي الشباك بضربة رأس من مدى قريب.

وأدرك النرويجي الدولي جوشوا كينج التعادل لبورنموث في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من ادم سميث.

بينما بدا بورنموث في طريقة للسيطرة على الأمور اهتزت شباكه، عندما قفز تروي ديني أعلى من الجميع ليقابل ركلة ركنية من توم كليفرلي بضربة رأس داخل شباك الحارس ارتور بوروتش.

وأنقذ البديل افوبي فريقه بهدف التعادل بعد تمريرة من اندرو سورمان انهاها بتسديدة في شباك الحارس جوميز.

وسجل وست بروميتش ألبيون هدفين رائعين في الشوط الأول ليفوز 2-0 على سندرلاند مواصلا نتائجه الجيدة هذا الموسم.

وهز ألبيون الشباك في غضون 6 دقائق ليجهز على آمال سندرلاند متذيل الترتيب.