سيطرة فرعونية أمام أوغندا وتعادل سلبي في ملخص الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي بين مصر وأوغندا في الشوط الأول باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون.

مرت الدقائق الأولى من الشوط بحذر من الفريقين وبلا خطورة على المرميين.

مع مرور الوقت تسيد منتخب مصر المباراة وأهدر عدة فرص خطيرة أبرزها تسديدة محمد صلاح بجوار القائم في الدقيقة ٢٣ أتبعها طارق حامى بقذيفة خارج المرمى.

تواصل ضغط الفراعنة في ظل نشاط ملحوظ من ااجبهة اليسرة التي تضم محمد عبد الشافي ورمضان صبحي.

عاب منتخب مصر عدم الكثافة الهجومية بمنطقة جزاء أوغندا ما أدى لعدم ترجمة الهجمات المتوالية إلى أهداف.

في دقائق الشوط الأخيرة توغل مجمد عبد الشافي من اليسار ومرر عرضية خطيرة لم تجد المتابعة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 45 لعب مروان محسن بينية رائعة في العمق تجاه محمد صلاح الذي أصبح في وضع انفراد بحارس المرمى دينس أونيانجو لكن تقدم الأخيرة منحه فرصة ابعاد الكرة بالرأس من أمام منطقة الجزاء.