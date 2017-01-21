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هل تجوز صلاة المرأة بدون "شراب"؟
صلاة، مسجد، جامع

هل تجوز صلاة المرأة بدون "شراب"؟

السبت، 21 يناير 2017 09:16 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، أن عورة المرأة جميع جسدها عدا وجهها وكفيها وقدمها، مضيفا أن مذهب الحنفية يري أن قدم المرأة ليس عورة ويجوز لها الصلاة بدون جوارب.

وقال في برنامجه “فتاوى”، المذاع على شاشة “الحياة 2”، اليوم السبت، إن باقي المذاهب حرمت ظهور قدم المرأة أثناء الصلاة، مشيرًا إلى أن الأئمة أكدوا أنه من شروط صحة الصلاة ستر العورة.

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