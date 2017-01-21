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مصر وسوريا يتأهلان في المونديال العسكري
مؤمن زكريا

مصر وسوريا يتأهلان في المونديال العسكري

السبت، 21 يناير 2017 08:55 م
محيط

فرض التعادل السلبي نفسه في مواجهة المنتخبين السوري والمصري في ختام مواجهات الدور الأول من المونديال العسكري المقام حالياً في عمان .

الفراعنة بقيادة مدربهم محمد عمر كان الأفضل وفرصه الأخطر لكن دفاع المنتخب السوري بقيادة زكريا قدور ومؤيد الخولي ومن خلفهم أحمد مدنية حارس المرمى أبعدوا الخطورة.

محمد حمدكو لاعب الجيش كاد أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول ولكن حارس المنتخب المصري محمد عواد أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

ورغم الفرص القليلة والتعادل السلبي إلا إن المواجهة كانت مثيرة وندية وقوية امتعت واقنعت جمهور المنتخبين .

وتأهل المنتخبان للدور الثاني حيث سيواجه نسور قاسيون  متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط الثلاثاء المقبل نظيره الألماني فيما يلعب الفراعنة مع منتخب الجزائر.

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