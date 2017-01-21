يفتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، غدًا الأحد، مبنى القنصلية الروسية بمدينة الغردقة في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة شدوان في 22 يناير عام 1970.

ويقوم المحافظ غدا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وإعطاء إشارة البدء لانطلاق موكب وكرنفال الزهور، إلى جانب تفقده لعدد من المشروعات الجديدة ومن بينها المشروع السكني الذي يضم 2550 وحدة سكنية في شمال مدينة الغردقة وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالغردقة وباقي مدن المحافظة.