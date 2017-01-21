حسم المنتخب الغاني صعوده إلى دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم المقامة حاليًا بالغابون، بعدما تغلب على نظيره المالي 1/0 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ويدين المنتخب الغاني بفضل كبير في الفوز للنجم أسامواه جيان، مهاجم الأهلي الإماراتي، والذي سجل هدف المبراة الوحيد في الدقيقة 31.

وتضم المجموعة إلى جانب غانا ومالي، كلًا من مصر وأوغندا.