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السبت 21 يناير 2017 08:32 مساءً
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باريس سان جيرمان يهزم نانت بثنائية
كافاني

باريس سان جيرمان يهزم نانت بثنائية

السبت، 21 يناير 2017 08:30 م

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بهدفين دون رد فى المباراة التى جرت اليوم على ملعب لا البوجوار , فى اطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الفرنسى الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

سجل هدفى فريق العاصمة الفرنسية ادينسون كافاني فى الدقيقتين 21 , 65.

بهذه النتيجة , رفع سان جيرمان رصيده إلى 45 نقطة , فيما تجمد رصيد نانت عند 25 نقطة.

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