4 طرق لمعاقبة طفلك دون إيذائه

في الواقع، مهما كان حب الوالدين للطفل، ومهما كانت العلاقة ودية ووثيقة بينهما، إلا أنه من الضروري معاقبته عندما يسيء التصرف، فشخصية الصغير تنمو وتتطور باستمرار ...