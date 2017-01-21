قُتل إسرائيليان وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، جراء تعرضهم لإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب من قبل شخص مسلح.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القتيلين والجريح نُقلا لإحدى المستشفيات، مشيرة إلى أن حالة المصاب وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون الحادث جنائي، مشيرةً إلى أن قوات الشرطة وصلت المكان وفتحت تحقيقا بالحادث بعد أن اعتقلت مطلق النار.