 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 08:21 مساءً
روابط سريعة
مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخر بإطلاق نار في تل أبيب
الجندي الاسرائيلي القاتل

مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخر بإطلاق نار في تل أبيب

السبت، 21 يناير 2017 08:45 م

قُتل إسرائيليان وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، جراء تعرضهم لإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب من قبل شخص مسلح.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القتيلين والجريح نُقلا لإحدى المستشفيات، مشيرة إلى أن حالة المصاب وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون الحادث جنائي، مشيرةً إلى أن قوات الشرطة وصلت المكان وفتحت تحقيقا بالحادث بعد أن اعتقلت مطلق النار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3