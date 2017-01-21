5 أطعمة لا تضعها في الميكروويفالسبت، 21 يناير 2017 08:19 م
نستخدم جميعاً جهاز الميكروويف دون إدراك الأضرار الكبيرة التي قد تنتج عن تسخين بعض الأطعمة فيه؛ إذ نعتقد أنه لا دليل قاطع على أن ذلك يمثل تهديداً لسلامة صحتنا.
وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية كشفت مجلة Mujer Hoy الإسبانية عن 5 أنواع من الأطعمة الخطرة حال وضعها في الميكروويف، تعرف عليها:
1- الأرز
وضع الأرز في الميكروويف خطأ كبير، لأنه يحتوي على البكتيريا العصوية الشمعية التي تنتج جراثيم لها قدرة عالية على مقاومة الحرارة، والتي تتكاثر بشكل خطير عقب إخراجه من الميكروويف، إضافة إلى إفراز البكتيريا العصوية الشمعية نسبة عالية من السموم يمكن أن تُسبب الإسهال والغثيان والقيء لذا يفضل تسخينه بالطريقة التقليدية.
2- اللحوم المصنعة
تتحول اللحوم المصنعة إلى وجبة مضرة بالصحة في حال تم تسخينها في الميكروويف، وبصفة عامة، تحتوي النقانق والهامبرجر وغيرها من اللحوم المصنعة، على مواد حافظة وأخرى كيميائية؛ بهدف تمديد فترة صلاحيتها، وتتحول لمواد سامة بمفعول حرارة الميكروويف، فوفقا لإحدى الدراسات تنتج تلك اللحوم الكوليسترول المؤكسد المضر بالشرايين، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
3- الدجاج واللحوم النيئة
طهي الأطعمة التي تحتوي على كثير من البكتيريا مثل الدجاج وغيره من اللحوم النيئة في الميكروويف، يؤدي في معظم الأحيان إلى بقاء الكثير من البكتيريا الحية في الطعام، ما يهدد صحة الإنسان.
4- الخضراوات
في حال كان لديك خضراوات مثل السبانخ والكرفس والبنجر وغيرها من الأنواع المطبوخة تجنَّب تسخينها في الميكروويف، إذ تحتوي على النترات التي تتحول إلى النيتروزامين، المسبب للسرطان، إثر تسخينها في الميكروويف.
5- حليب الأطفال
في حال أقدمت على تسخين حليب الرضع في هذا الجهاز، فقد ينتهي الأمر بطفلك مصاباً بحروق خطيرة؛ إذ إن الطعام والمشروبات لا تسخن بشكل متساوٍ داخل الميكروويف، وفي بعض الأحيان يمكن أن تصبح شديدة الحرارة، لذلك، ينصح الأطباء بالتسخين بالطريقة التقليدية حفاظاً على سلامة الأطفال.
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