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ننشر أسعار التكاليف الجديدة لاستخراج وثائق الأحوال المدنية
الجريدة الرسمية

ننشر أسعار التكاليف الجديدة لاستخراج وثائق الأحوال المدنية

السبت، 21 يناير 2017 08:10 م
محيط: خاص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 (تابع)، الصادر بتاريخ 21 يناير 2017، قراران لوزارة الداخلية.

ويختص القرار رقم 150 لسنة 2017، بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.

كما يختص القرار رقم 151 لسنة 2017، بتعديل نطاق اختصاص السجن المركزي بقسم شرطة طور سيناء.

الجريدة الرسمية وثائق الأحوال المدنية

الجريدة الرسمية وثائق الأحوال المدنية1

الجريدة الرسمية وثائق الأحوال المدنية 2

الجريدة الرسمية وثائق الأحوال المدنية3

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