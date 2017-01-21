6 خصائص يتفوَّق فيها هاتف "الأندرويد" على "آي فون"

كثيرون يفضلون هواتف آي فون على غيرها من هواتف آندرويد مثل “جالاكسي” و”إل جي وإتش تي سي”، ويرون أن تلفونات آبل أكثر تطوراً من غيرها.

وكشف هذا التقرير 6 خصائص تتفوق فيها هواتف آندرويد على “آبل”، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1. قدرات الشحن

هواتف مثل بيكسل وجالاكسي S7 لديها “يو إس بي سي” للشحن وهي أسرع بشكل كبير من موصل البرق الخاص بالآي فون، أيضاً سامسونج وجوجل وإل جي وحتى مايكروسوفت تصنع هواتف بإمكانها الشحن لا سلكياً، بينما الآي فون يملك هذه الخاصية بعد، لكن هناك إشاعات باحتمالية ظهورها هذا العام.

2. سعة تخزينية متغيرة

هواتف مثل سامسونج جالاكسي S7 لديها فتحات ذاكرة تخزين خارجية لسعة تخزين إضافية، بينما في آي فون أنت عالق مع 32 جيجابايت و128 جيجابايت أو256 جيجابايت.

3. بعض هواتف الأندرويد تسمح بإضافة أكثر من شريحة

وهو أمر مفيد لو كنت تسافر كثيراً للخارج، أو لو كنت تريد دمج رقم العمل والرقم الخاص على نفس الهاتف.

4. متصفحات أخرى للإنترنت

لا يمكنك تغيير المتصفح الأساسي في الآي فون مثل الأندرويد، فإذا أردت أن تحمل متصفحاً مختلفاً عن الأساسي، فإن كل رابط ستفتحه من برامج آبل سوف يفتح في سفاري بدلاً من المتصفح الذي اخترته.

5. التطبيقات الأصلية

جوجل هي شركة معلومات كبيرة بالدرجة الأولى بمئات الآلاف من الخوادم بجميع أنحاء العالم، مع برامج أندرويد مثل Gmail وصندوق الوارد و خرائط جوجل ومحرك جوجل وجوجل كروم، بالإمكان الوصول للمعلومات ومعالجة البيانات بطرق لا تستطيع آبل عملها.

6. مقبس السماعة

أُزيل مقبس السماعة من تصميم آي فون 7 الجديد، ما يعني أنك سوف تحتاج إلى التطوير لمجموعة جديدة من السماعات اللاسلكية، أو أن تستخدم جهازاً لتوصيل السماعات السلكية التقليدية، لحسن الحظ هواتف الأندرويد ما زالت تملك مقبس السماعة.