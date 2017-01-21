أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي تسيير 24 قافلة خدمية اعتبارًا من 26 يناير الجاري خلال إجازة نصف العام الدراسي من الجامعات الحكومية، بهدف تقديم عدد من الخدمات التوعوية والطبية والبيطرية والزراعية والغذائية لسكان المناطق الواقعة في نطاقها الجامعات، لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعي المجتمعي بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأكد الوزير تضافر كافة الجهود مع رؤساء الجامعات، بحيث تنطلق هذه القوافل بشكل متزامن وفي التوقيت نفسه في كل ربوع مصر، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تضم كافة التخصصات الطبية وأساتذة على مستوى عالٍ من التميز، تقدم للأهالي أدوية مجانية، وروعي فيها الطبيعة المجتمعية للمناطق الحدودية والنائية، لافتًا في الوقت ذاته إلى التأكيد على وجود سيدات في كافة التخصصات في هذه المناطق، تلبية لرغباتها واحتياجاتها.

واطمأن الوزير -خلال الاجتماع- على سير أعمال الامتحانات بالجامعات بشكل منتظم، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات لإعلان النتائج.

وأكد ضرورة تسليح الخريج بالمهارات اللازمة التي تمكنه من خلق فرصة عمل لذاته، مشيرًا إلى أن العالم الآن يسير نحو دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، معلنًا تنظيم ورشة عمل قريبًا بمشاركة بعض الدول واليونسكو لوضع الرؤية المثالية للعمل داخل الجامعات المصرية.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض وكيل الرقابة الإدارية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللواء خالد سعيد، والتي تستهدف مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأشار الدكتور الشيحي إلى أنه يجري إعداد المحتوى الجديد من مقرر حقوق الإنسان الذي يُدرس بالجامعات المصرية، بعد إضافة الموضوعات الخاصة بمناهضة الفساد وآليات التوعية بشأنه.

وتم الاتفاق على تخصيص المحاضرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني لتوعية الطلاب بكيفية مكافحة الفساد ومناهضته، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المحاضرات بمشاركة عدد من المسئولين المتخصصين في مكافحة الفساد، لنشر الوعي بين طلاب الجامعات على مستوى عالٍ.

وفي إطار تعظيم دور مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات المصرية، بحث المجلس آليات تفعيل دور الجامعة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال نقل التكنولوجيا، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، ووضع لائحة داخلية لحقوق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة للعمل بمكاتب نقل التكنولوجيا.

وأشار الشيحي إلى أن قانون البحث العلمي الجديد سيتيح استثمار مخرجات الأبحاث العلمية في شراكات تستفيد منها الجامعات المصرية، مطالبًا بضرورة وضع آلية تستفيد بها كل الجامعات من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا، وإعداد الكوادر اللازمة للعمل بتلك المكاتب.

وشدد الوزير على أنه لن يتم إنشاء أية كلية جديدة أو فتح برامج دراسية جديدة إلا طبقًا لاحتياجات المجتمع وأولويات التنمية التي تحتاجها البلاد.

ووافق المجلس على توصية اللجنة التنسيقية العليا للتخصصات الصحية والخاصة بإعداد قانون موحد لمزاولة المهن الطبية للفريق الصحي، حيث إن قانون مزاولة مهنة الطب صادر عام 1954، مع التوصية بتشكيل لجنة قومية لوضع ضوابط محددة لمزاولة المهن الصحية بمصر.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المشروع القومي لتقديم خدمة صحية تخصصية لأطفال مصر، والذي أطلق الدكتور أشرف الشيحي مبادرته السبت الماضي تحت عنوان (مشروع أطفال مصر أمانة)، بهدف لتوفير رعاية صحية متخصصة للأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، على غرار ما يتم تقديمه في مستشفى أبو الريش التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

كما بحث المجلس آليات تنفيذ المشروع ومصادر تمويله، حيث يستهدف المشروع تأهيل ورفع كفاءة (6) مستشفيات أطفال متخصصة بالجامعات المصرية كمرحلة أولى موزعة على المحافظات المختلفة وهي: القاهرة “أبو الريش”، والإسكندرية “سموحة”، والمنصورة، والزقازيق، وأسيوط، وعين شمس، وإنشاء مستشفى أطفال تخصصي جديد بجامعة جنوب الوادي محافظة قنا لضمان تغطية جغرافية متكاملة.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مع السادة عمداء كليات الطب والمسئولين عن المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لوضع خطة العمل التنفيذية، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من أجل ربط المستشفيات الجامعية بشكل إلكتروني يتيح الإحالة من مستشفيات المستوى الثاني لتقديم الخدمة الصحية بوزارة الصحة إلى أقسام الأطفال بجميع المستشفيات الجامعية ومن أقسام الاطفال بالمستشفيات الجامعية إلى المراكز المتخصصة الست السابق ذكرها عن طريق استخدام شبكة الإنترنت.

وفي إطار دعم الأنشطة الطلابية وتوعية شباب الجامعات، أعلن الشيحي تنظيم ملتقى لطلاب الجامعات المصرية لمدة 4 أيام خلال إجازة نصف العام يشارك فيه 1200 طالب في المجمع العلمي بأكتوبر لتوعية الشباب بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات بالدولة.

وفي ضوء الاهتمام بالطلاب الوافدين وخاصة من دول حوض النيل وإفريقيا، أحيط المجلس علمًا بموافقة جامعة أسوان على تخصيص عشرة منح دراسية: خمس منح بقسم اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والألسن، وخمس منح بمعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل للطلاب الوافدين من دول حوض النيل، إلى جانب تقديم جامعة حلوان الدعم للطلبة الصوماليين في صورة منح لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، بحيث تشترك فيها كافة الجامعات المصرية لتحقيق الفائدة المرجوة ولعدم ازدواج المساعدات المقدمة للأشقاء الصوماليين.