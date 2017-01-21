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السبت 21 يناير 2017 07:00 مساءً
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بأول يوم .. ترامب يعيد رأس تشرشل للبيت الأبيض
تشرشل

بأول يوم .. ترامب يعيد رأس تشرشل للبيت الأبيض

السبت، 21 يناير 2017 07:59 م
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ذكرت صحيفة “بريتبرات” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تمثال رأس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل إلى البيت الأبيض خلال اليوم الأول من تنصيبه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصوير التصميم الجديد للبيت البيضاوي خلال توقيع ترامب قرار بإلغاء مشروع التأمين الصحي “أوباما كير”.

وأضافت أنه تمثال تشرشل حصل عليه الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون في الستينيات، ثم ظهر مجددا خلال رئاسة جورج بوش الإبن.

وخلال فترة حكم أوباما تم استبدال تمثال تشرشل بتمثال مارتن لوثر كينج

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