أكد المتحدث باسم وزارة المالية السفير أيمن القفاص اليوم السبت أنهم لا يتسترون على أي فساد مشدداً على أن الوزارة ترحب بكافة جهود الجهات الرقابية.

وعن ضبط أحد مستشاري وزير المالية في قضية “رشوة” أوضح القفاص في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أن جميع المستشارين للوزير ليس لهم أي صفة تنفيذية وعملهم يقتصر على تقديم الاستشارات اللازمة في القضايا التي تطرح أمامهم.

وأشار المتحدث باسم “المالية” إلى أن مستشار الوزير الذي تم ضبطه في قضية رشوة متعلقة بـ”تقييم الأراضي” جاء خارج نطاق عمله حيث يقتصر عمل هذا المستشار على “الضريبة العقارية”.

وكشف القفاص عن أن المستشار استغل منصبه وصفته للحصول على الرشوة منوهاً بأن القضية محل التحقيق في النيابة حتى الآن.