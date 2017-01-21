 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 06:56 مساءً
روابط سريعة
كتاب إسرائيلي يكشف أضخم تجسس عل مصر بالخمسينات
262

كتاب إسرائيلي يكشف أضخم تجسس عل مصر بالخمسينات

السبت، 21 يناير 2017 07:56 م
متابعات

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية اليوم السبت أن هناك كتابا فريدا من نوعه يكشف شبكات التجسس الإسرائيلي في مصر خلال الخمسينيات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه بعد مرور 63 عاما على قضية “لافون”، قضية التجسس الإسرائيلية الأشهر بمصر في فترة الخمسينات يطرح الكتاب وجهة نظر المصريين حول إسرائيل وتصنيفها دولة إرهابية بأعينهم ويتضمن أيضًا اعترافات العملاء الإسرائيليين لدي أجهزة المخابرات المصرية.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن المخابرات المصرية نجحت في كشف الجاسوسة الإسرائيلي المعروفة بـ”سوزانا” بقضية “لافون” وهي العملية الأكبر التي هزت جهاز الموساد الاسرائيلي بعام 1950، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك “ديفيد بن جوريون”.

وأكدت الصحيفة أنه عثر على ذلك الكتاب دون تحديد تفاصيل للناشر أو مكان النشر”، موضحة أن ذلك الكتاب تم نشره من قبل مجموعة تسمي “حزب النهضة الوطنية”، بتمويل من المخابرات المصرية حيث يكشف عن معلومات سرية حول قضية التجسس.

وتابعت “يديعوت احونوت” ان قضية لافون، اتخذت من فيلم خيالي، وتم التخطيط له من قبل الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع الجاليات اليهودية لتنفيذ التجسس في الدول العربية وكان الهدف هو إسقاط الملك فاروق في مصر، الذي كان معاديا لإسرائيل، وإلى تخريب العلاقات المصرية البريطانية عبر الهجمات الإرهابية على المنشآت البريطانية في مصر.

واختتمت الصحيفة ان الكتاب تم طبعه في نيويورك وهو كتاب تاريخي يكشف تفاصيل كثيرة غير معروفة عن قضية “لافون” ويحتوي الكتاب على أسماء الجواسيس الصهاينة، وصورهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3