ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية اليوم السبت أن هناك كتابا فريدا من نوعه يكشف شبكات التجسس الإسرائيلي في مصر خلال الخمسينيات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه بعد مرور 63 عاما على قضية “لافون”، قضية التجسس الإسرائيلية الأشهر بمصر في فترة الخمسينات يطرح الكتاب وجهة نظر المصريين حول إسرائيل وتصنيفها دولة إرهابية بأعينهم ويتضمن أيضًا اعترافات العملاء الإسرائيليين لدي أجهزة المخابرات المصرية.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن المخابرات المصرية نجحت في كشف الجاسوسة الإسرائيلي المعروفة بـ”سوزانا” بقضية “لافون” وهي العملية الأكبر التي هزت جهاز الموساد الاسرائيلي بعام 1950، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك “ديفيد بن جوريون”.

وأكدت الصحيفة أنه عثر على ذلك الكتاب دون تحديد تفاصيل للناشر أو مكان النشر”، موضحة أن ذلك الكتاب تم نشره من قبل مجموعة تسمي “حزب النهضة الوطنية”، بتمويل من المخابرات المصرية حيث يكشف عن معلومات سرية حول قضية التجسس.

وتابعت “يديعوت احونوت” ان قضية لافون، اتخذت من فيلم خيالي، وتم التخطيط له من قبل الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع الجاليات اليهودية لتنفيذ التجسس في الدول العربية وكان الهدف هو إسقاط الملك فاروق في مصر، الذي كان معاديا لإسرائيل، وإلى تخريب العلاقات المصرية البريطانية عبر الهجمات الإرهابية على المنشآت البريطانية في مصر.

واختتمت الصحيفة ان الكتاب تم طبعه في نيويورك وهو كتاب تاريخي يكشف تفاصيل كثيرة غير معروفة عن قضية “لافون” ويحتوي الكتاب على أسماء الجواسيس الصهاينة، وصورهم.