8 نصائح ستساعدك على الاستيقاظ بنشاطالسبت، 21 يناير 2017 07:45 م
إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك.
1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك
استمع إلى جسمك لتعرف مقدار النوم الذي تحتاجه، بالنسبة للبعض تكون 7 ساعات من النوم كافية ليفيقوا نشطين، بينما قد يحتاج آخرون لتسع ساعات، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، يقول خبير النوم الدكتور مايكل بريوس عبر موقع webmd.com: “استمع لإيقاعات جسدك الخاصة لتكتشف الأمر”، بمجرد أن تعرف مقدار النوم الذي تحتاجه يمكنك وضع خطة عمل للوصول لذلك الهدف”.
2. اجعل روتين النوم مريحاً
بحسب مؤسسة النوم القومية National Sleep Foundation ، يجب عليك الاستعداد قبل ساعة من موعد النوم، وهنا يجب خفض الإضاءة، وإغلاق الأجهزة الإلكترونية، وأخذ حمام دافئ، أو القراءة، أو التأمل، أو ممارسة تمرينات التمدد”، إذ سيجعلك هذا تستيقظ أكثر استرخاءً.
3. دع الضوء يدخل
إذا كنت تشعر بعدم الاتزان عند الاستيقاظ، عليك فتح ستائر غرفتك بمجرد نهوضك حتى تعود ساعة جسمك إلى توازنها، وإذا كانت الدنيا لا تزال ظلاماً، أشعل ضوءاً خافتاً لتسهيل الدخول في دورة الاستيقاظ.
4. اصنع طقساً صباحياً مبهجاً
يقول الدكتور ستيف أورما، أخصائي العلاج النفسي المقيم بسان فرانسيسكو” الكثيرين ينزعجون من مواجهة يوم جديد مليء بالعمل والالتزامات، لكن، إذا كان أول ما تفعله في يومك مبهجاً، فسيجعل الاستيقاظ أسهل كثيراً، فكوب من القهوة أثناء قراءة مدوّنتك المفضلة، أو قراءة أهدافك الشخصية، أو كتابة مذكّرات يومية، أو غيره، يضع بداية جيدة ليومك”.
5. اضبط وقتاً محدداً للاستيقاظ
يقول د. أورما: “يتطلب الأمر بعض الوقت والمجهود في البداية لإعادة ضبط جسمك حتى يستيقظ في وقتٍ محدد، لكن ما إن تفعل ذلك حتى تبدأ في نفس الوقت تقريباً كُل صباح بطريقة آلية وبدون مجهود”.
6. استيقظ على لحنك المفضل
استعن بأغنيتك المفضلة لتوقظك وتساعدك على بداية يومك، يضيف د. أورما: “يعطيك هذا بداية جيدة من الناحية العاطفية بسبب ارتباط الأغنية الإيجابي بالنسبة لك”.
7. خذ نفساً
يمكن لتطبيق سهل الاستخدام، مثل OMG I Can Meditate، أن يعلّم أي شخص كيف يتأمل في 10 دقائق فقط يومياً، ولهذ عدة فوائد منها التغلب على الأرق، وخفض معدلات التوتر والقلق، وزيادة السعادة ومستويات الطاقة، وتعزيز جهازك المناعي وتزويدك بالصفاء الذهني، ويتمتع تطبيق OMG أيضاً بخاصية للاستيقاظ لتجعل الاستيقاظ صباحاً أكثر سهولة، حيث يحوّل منبهك لجلسة تأمل تبعث على الاسترخاء وتعطي يومك نغمة هادئة منذ بدايته.
8. جرّب استخدام تطبيقات الاستيقاظ
يقول ستارمر، وهو محاضر متخصص في السفر الآمن للنساء حول العالم، “كثيراً ما أستيقظ في مناطق زمنية مختلفة، ومع هذا يصبح تعلّم بعض الخدع للنهوض من السرير كُل صباح شيئاً حيوياً، نصيحتي الأولى للاستيقاظ هي تطبيق Alarmy.
يمكنك تخصيص المنبه ليطلب منك حلّ مسائل رياضية، أو التقاط صورة، أو حتى هزّ هاتفك الذكيّ عدداً محدداً من المرات قبل أن يسمح لك بإقفال المنبه، مضيفاً “ثق بي، بمجرد أن تنتهي من تنفيذ الطريقة المخادعة التي اخترتها كبروتوكول لإقفال منبهك، ستكون مستيقظاً بالكامل”.
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