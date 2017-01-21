أكد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية الدكتور مجدي أبوالليل، اكتشاف بؤرة إيجابية بقرية “العراقية” مركز الشهداء لمرض إنفلونزا الطيور “H5N1” وتم إعدام الطيور الموجودة بالمنزل ودفنها بالمدفن الصحي وفقا للاشتراطات الصحية وتطهير المنزل تحت الإشراف البيطري.

وقال وكيل الوزارة -في تصريح اليوم السبت- إنه تم عمل خريطة وبائية للمنطقة ويجري التقصي الوبائي للبؤرة وما حولها، كما ستقوم مديرية الطب البيطري بتحصين البؤرة بدائرة نصف قطرها 9 كيلومترات ضد المرض.

جاء ذلك بعد أن أكدت معامل وزارة الزراعة إيجابية العينات المرسلة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الطب البيطري والأجهزة المعاونة لها من (الصحة – والزراعة – والبيئة – والشرطة) لاتخاذ التدابير الوقائية.