لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بإصابات وجروح وكسور وحروق في حوادث سير وسقوط من ارتفاعات وحريق متفرقة بمحافظة سوهاج .

وكان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارات بهذه الحوادث وتبين من المعاينة والفحص أنه فى مركز جهينة انقلبت سيارة نقل قيادة رامى وائل كمال ( 28 عاما) أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز بسبب اختلال عجلة القيادة في يده ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة .

وفى مركز طما لقى عامل يدعى نادي ويصا صليب ( 65 عاما ) مصرعه عندما اصطدم به ” توك توك ” أثناء سيره فى الشارع وفر هاربا وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط ” التوك توك ” مرتكب الحادث وقائده.

وفى مركز المراغة لقى طفل يدعى أحمد سليمان حجازى ( 13 عاما ) مصرعه عندما كان متواجدا أعلى سطح منزله بقرية “الجزازرة” بدائرة المركز وانهار سقف المنزل مما نتج عنه سقوطه أرضا ووفاته.. وفى مركز المنشاة أصيبت ربة منزل ( 35 عاما ) و7 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و12 عاما وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بقرية ” البياضية بالناظر ” بدائرة المركز بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم وأجريت لهم الإسعافات اللازمة داخل المستشفى وحالتهم مستقرة وقررت المصابة الأولي حدوث إصابتهم بسبب إنفجار جركن به مادة بترولية “بنزين” نتيجة امتداد النيران إليه حال قيامهم بالتدفئة بالمنزل.

وفى مركز جرجا أصيب 5 أشخاص بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي وقد تم نقل الجثث والمصابين في هذه الحوادث إلى المستشفيات المركزية القريبة ومستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.