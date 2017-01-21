في الواقع، مهما كان حب الوالدين للطفل، ومهما كانت العلاقة ودية ووثيقة بينهما، إلا أنه من الضروري معاقبته عندما يسيء التصرف، فشخصية الصغير تنمو وتتطور باستمرار وبسرعة، وقد يصعب السيطرة عليه أحياناً، مما يتطلب إجراءات ردعية من قبل الوالدين.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، كشفت صحيفة Edinstvennaya الروسية عن 4 طرق مناسبة وسليمة يقترحها علماء النفس لعقاب الطفل:

1- الحرمان

إذا كان طفلك وقحاً وعدوانيا أو يرفض القيام بواجباته المدرسية، فالطريقة المثلى لعقابه هي حرمانه من الأشياء التي يفضلها، على غرار حرمانه من ألعاب الفيديو، أو من الخروج مع أصدقائه، أو من فسحة نهاية الأسبوع، وهنا يجب تطبيق العقوبة على الفور، أي فور قيامه بالخطأ، وبالتالي يمكن لأحد الوالدين أن يحرم طفله من بعض امتيازاته، لكن دون المساس بحاجياته الأساسية.

2- إجبار الطفل على الاعتذار

في حال أَلحَق طفلُك الأذى بأحدهم، فالعقاب المناسب لمثل هذا التصرف هو إقناعه بالاعتذار لذلك الشخص، عادةً يكون إقناعه بالاعتذار صعباً للغاية، ولهذا يجب أن تجبره حتى يعي عواقب إلحاق الضرر بالأشخاص من حوله، في المرة القادمة.

3- كتاب أو قصة كعقاب

يعد هذا الأسلوب من أعظم طرق العقاب وأروعها، فإن كان طفلك مشاغباً ومثيراً للمتاعب، من المستحب أن نعطيه قصةً يطالعها ونحثه على إنهائها، ويفضل أن نختار قصةً تعكس بعض التصرفات المشابهة للتي يقوم بها في الغالب مع إبراز عواقبها الوخيمة، فعادة ما تحتوي القصص على حكايات ويمكن للطفل الاستفادة منها، بالإضافة إلى ذلك قد تحتوي هذه القصص على العديد من المشاكل التي قد يتعرض لها، ما يتيح له فرصة التعلم والاطلاع على كيفية تجاوز مشاكله الشخصية.

4- التجاهل

عادةً ما يتصف الأطفال بنشاطهم المفرط الذي قد يتحول في بعض الأحيان إلى مصدر إزعاج، ويتمثل الحل الأنسب والعقاب الأمثل لمثل هذه الحالات في اعتماد أسلوب التجاهل، إذ يمكننا في مرحلة أولى أن نشرح له أنه في حال استمر في هذا التصرف لن نتحدث معه ثانية، وفي مرحلة ثانية نستطيع تركه وحده في الغرفة وعدم إعارته أي اهتمام إلى أن يهدأ، ونحاول أن نوضح له سبب الغضب ومدى سوء سلوكه إثر التزامه بالهدوء.

الضرب ممنوع تماماً

يمنع بتاتاً أن تضرب طفلك مهما كان حجم إساءته أو سوء تصرفه، وتذكر دائماً أن استعمال القوة الجسدية يولد لدى الصغير شعوراً بأن الأقوى على حق دائماً، كما تَرسخ العقوبات الجسدية في ذاكرة الإنسان، وتولد لديه إحساساً بانعدام الثقة في نفسه وفي الآخرين، وأثبت علماء النفس أن الضرب يولد مشاعر الخوف من العقاب دون أن يدركوا فداحة تصرفاتهم، فوظيفة العقاب لا تتمثل في إيذاء الطفل أو إرباكه وتخويفه، وإنما ترتكز على الدور التربوي والتأديبي، واللافت أن اليابان تمنع منعاً باتاً معاقبة الأطفال الذين لم يبلغوا ثلاث سنوات مهما كان نوع العقاب.