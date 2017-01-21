4 طرق لمعاقبة طفلك دون إيذائهالسبت، 21 يناير 2017 07:40 م
في الواقع، مهما كان حب الوالدين للطفل، ومهما كانت العلاقة ودية ووثيقة بينهما، إلا أنه من الضروري معاقبته عندما يسيء التصرف، فشخصية الصغير تنمو وتتطور باستمرار وبسرعة، وقد يصعب السيطرة عليه أحياناً، مما يتطلب إجراءات ردعية من قبل الوالدين.
وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، كشفت صحيفة Edinstvennaya الروسية عن 4 طرق مناسبة وسليمة يقترحها علماء النفس لعقاب الطفل:
1- الحرمان
إذا كان طفلك وقحاً وعدوانيا أو يرفض القيام بواجباته المدرسية، فالطريقة المثلى لعقابه هي حرمانه من الأشياء التي يفضلها، على غرار حرمانه من ألعاب الفيديو، أو من الخروج مع أصدقائه، أو من فسحة نهاية الأسبوع، وهنا يجب تطبيق العقوبة على الفور، أي فور قيامه بالخطأ، وبالتالي يمكن لأحد الوالدين أن يحرم طفله من بعض امتيازاته، لكن دون المساس بحاجياته الأساسية.
2- إجبار الطفل على الاعتذار
في حال أَلحَق طفلُك الأذى بأحدهم، فالعقاب المناسب لمثل هذا التصرف هو إقناعه بالاعتذار لذلك الشخص، عادةً يكون إقناعه بالاعتذار صعباً للغاية، ولهذا يجب أن تجبره حتى يعي عواقب إلحاق الضرر بالأشخاص من حوله، في المرة القادمة.
3- كتاب أو قصة كعقاب
يعد هذا الأسلوب من أعظم طرق العقاب وأروعها، فإن كان طفلك مشاغباً ومثيراً للمتاعب، من المستحب أن نعطيه قصةً يطالعها ونحثه على إنهائها، ويفضل أن نختار قصةً تعكس بعض التصرفات المشابهة للتي يقوم بها في الغالب مع إبراز عواقبها الوخيمة، فعادة ما تحتوي القصص على حكايات ويمكن للطفل الاستفادة منها، بالإضافة إلى ذلك قد تحتوي هذه القصص على العديد من المشاكل التي قد يتعرض لها، ما يتيح له فرصة التعلم والاطلاع على كيفية تجاوز مشاكله الشخصية.
4- التجاهل
عادةً ما يتصف الأطفال بنشاطهم المفرط الذي قد يتحول في بعض الأحيان إلى مصدر إزعاج، ويتمثل الحل الأنسب والعقاب الأمثل لمثل هذه الحالات في اعتماد أسلوب التجاهل، إذ يمكننا في مرحلة أولى أن نشرح له أنه في حال استمر في هذا التصرف لن نتحدث معه ثانية، وفي مرحلة ثانية نستطيع تركه وحده في الغرفة وعدم إعارته أي اهتمام إلى أن يهدأ، ونحاول أن نوضح له سبب الغضب ومدى سوء سلوكه إثر التزامه بالهدوء.
الضرب ممنوع تماماً
يمنع بتاتاً أن تضرب طفلك مهما كان حجم إساءته أو سوء تصرفه، وتذكر دائماً أن استعمال القوة الجسدية يولد لدى الصغير شعوراً بأن الأقوى على حق دائماً، كما تَرسخ العقوبات الجسدية في ذاكرة الإنسان، وتولد لديه إحساساً بانعدام الثقة في نفسه وفي الآخرين، وأثبت علماء النفس أن الضرب يولد مشاعر الخوف من العقاب دون أن يدركوا فداحة تصرفاتهم، فوظيفة العقاب لا تتمثل في إيذاء الطفل أو إرباكه وتخويفه، وإنما ترتكز على الدور التربوي والتأديبي، واللافت أن اليابان تمنع منعاً باتاً معاقبة الأطفال الذين لم يبلغوا ثلاث سنوات مهما كان نوع العقاب.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
وزير الخارجية: مصر ملزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية
أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن “إتفاق الصخيرات” يمثل الحل الأمثل للوضع الليبى الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكافة الاطراف الليبية من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية. ...Sat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
سخرية أمريكية من قبعات تنصيب ترامب المصنوعة في الصين
كانت الدعوة إلى “شراء الأمريكى وتوظيف الأمريكي” واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التى نالت هتافا من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه أمس الجمعة، بيد أنها لحظة ...Sat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT
-
القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه
ضبطت الرقابة الإدارية مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة قيمتها مليون جنيه من أصل أربعة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات. وذكر التليفزيون المصري اليوم ، السبت، أن ...Sat, 21 Jan 2017 16:05:33 GMT
-
يسرا وهند صبري يقدمان وصلة رقص في زفاف كندة وعمرو.. فيديو
شاركت الفنانة المصرية يسرا، في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف، والفنانة السورية كندة علوش، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في فندق «والد كتراكت»، بأسوان. يسرا، ظهرت خلال ...Sat, 21 Jan 2017 15:38:14 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
السيطرة على حريق بأحد أبراج الأوقاف ببني سويف
سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف على حريق هائل اندلع بإحدى الوحدات السكنية بأحد أبراج الأوقاف بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وطال 3 وحدات سكنية أخرى ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
تعرّف على رسوم استخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرارا برفع رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2017. وتضمن قرار وزير الداخلية تحصيل ...Sat, 21 Jan 2017 15:12:03 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT