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السبت 21 يناير 2017 08:30 مساءً
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زلزال يضرب القاهرة والشرقية بقوة 4.2 درجة
زلزال

زلزال يضرب القاهرة والشرقية بقوة 4.2 درجة

السبت، 21 يناير 2017 08:08 م
كتب - متابعات

هز زلزال محافظة القاهرة، والشرقية، مساء اليوم السبت، بقوة 4.2 درجة .
وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية، أن زلزال ضرب محافظة الشرقية بقوة 2ر4 بمقياس ريختر دون خسائر فى الأرواح.

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