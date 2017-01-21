زلزال يضرب القاهرة والشرقية بقوة 4.2 درجةالسبت، 21 يناير 2017 08:08 م
هز زلزال محافظة القاهرة، والشرقية، مساء اليوم السبت، بقوة 4.2 درجة .
وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية، أن زلزال ضرب محافظة الشرقية بقوة 2ر4 بمقياس ريختر دون خسائر فى الأرواح.
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