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ريال مدريد يهزم مالاجا بثنائية راموس في الدوري الإسباني
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ريال مدريد يهزم مالاجا بثنائية راموس في الدوري الإسباني

السبت، 21 يناير 2017 07:15 م
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انتزع ريال مدريد فوزًا ثمينًا ومستحقًا على ضيفه مالاجا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

يدين العملاق المدريدي بفوزه لقائد الفريق سيرجيو راموس الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 35 و43، بينما قلص خوانبي الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63.

بهذا الفوز عزز ريال مدريد تصدره لجدول “الليجا” برصيد 43 نقطة ويستعيد توازنه بعد تعثره بالتعادل والخسارة في 3 مباريات متتالية بالدوري والكأس، بينما تجمد رصيد منافسه 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

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