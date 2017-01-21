حقق نادي مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً مع ستوك سيتي بهدف واحد لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

أحرز هدف ستوك سيتي، خوان ماتا في الدقيقة 19 بالخطأ في مرماه، وتعادل واين روني في الدقيقة 94.

وقبع يونايتد في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما احتل ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.