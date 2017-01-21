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روني يقود مانشستر يونايتد للتعادل مع ستوك سيتي
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روني يقود مانشستر يونايتد للتعادل مع ستوك سيتي

السبت، 21 يناير 2017 07:11 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق نادي مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً مع ستوك سيتي بهدف واحد لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

أحرز هدف ستوك سيتي، خوان ماتا في الدقيقة 19 بالخطأ في مرماه، وتعادل واين روني في الدقيقة 94.

وقبع يونايتد في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما احتل ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 28 نقطة. 

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