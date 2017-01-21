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اصطدام قطار بسيارة نقل على مزلقان بطوخ
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اصطدام قطار بسيارة نقل على مزلقان بطوخ

السبت، 21 يناير 2017 07:40 م

اصطدم قطار ركاب بسيارة نقل تعطلت على مزلقان “بلتان بطوخ “على الطريق الزراعي السريع حيث لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح أو تعطل لحركة القطارات والسير، وتم إزالة إثار الحادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ باصطدام قطار بسيارة.

وتوصلت التحريات إلى أن سيارة نقل محملة بالجبس، تعطلت أثناء عبور مزلقان بلتان على الطريق الزراعي السريع بطوخ وأثناء تجنيبها من أعلى المزلقات، جاء القطار مسرعا ليصطدم بالسيارة النقل.. دون وقوع إصابات أو تعطل لحركة القطارت.

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