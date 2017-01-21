 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 07:02 مساءً
روابط سريعة
باسم مرسي: منصور أفضل رئيس ناد وسنفوز على الأهلي في السوبر
باسم مرسي

باسم مرسي: منصور أفضل رئيس ناد وسنفوز على الأهلي في السوبر

السبت، 21 يناير 2017 06:55 م

صرح باسم مرسي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بأنه وقع للزمالك على بياض‫ لمدة موسمين قادمين.
واكد أنه ليس لاعبا متمردا‫ مطالبا الجماهير بعدم الغضب منه ‫ على تأخره في تجديد تعاقده.
ووعد مهاجم الزمالك جماهير القلعة البيضاء، بالفوز في لقاء السوبر القادم امام الأهلي‫ مؤكدا أن الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين في مصر.
وأردف‫ أن مرتضى منصور افضل رئيس نادٍ في مصر‫؛ ووقف بجانبه كثيرا وصاحب فضل فيما وصل اليه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3