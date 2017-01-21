صرح باسم مرسي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بأنه وقع للزمالك على بياض‫ لمدة موسمين قادمين.

واكد أنه ليس لاعبا متمردا‫ مطالبا الجماهير بعدم الغضب منه ‫ على تأخره في تجديد تعاقده.

ووعد مهاجم الزمالك جماهير القلعة البيضاء، بالفوز في لقاء السوبر القادم امام الأهلي‫ مؤكدا أن الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين في مصر.

وأردف‫ أن مرتضى منصور افضل رئيس نادٍ في مصر‫؛ ووقف بجانبه كثيرا وصاحب فضل فيما وصل اليه.