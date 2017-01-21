فتحت الفنانة ميار الببلاوي، النار على ثورة 25 يناير قائله: “لم تأتي بثمار سوي الإرهاب والدمار والخراب”، مشيره إلى أن ثورات الربيع العربي هي مؤامرة كبرى على مصر.

وأشارت في برنامجها “جراب حواء”، المذاع على شاشة “إل تي سي”، اليوم السبت، إلى أن تلك الثوارت مدبرة من القوى العظمى والتي أطاحت بقادة العرب وسمحت بدخول تنظيمات إرهابية مثل داعش.