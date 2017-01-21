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ميار الببلاوي تفتح النار على ثورة يناير: "دمار وخراب"
ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تفتح النار على ثورة يناير: "دمار وخراب"

السبت، 21 يناير 2017 07:54 م
كتب - عبد الرحمن دياب

فتحت الفنانة ميار الببلاوي، النار على ثورة 25 يناير قائله: “لم تأتي بثمار سوي الإرهاب والدمار والخراب”، مشيره إلى أن ثورات الربيع العربي هي مؤامرة كبرى على مصر.

وأشارت في برنامجها “جراب حواء”، المذاع على  شاشة “إل تي سي”، اليوم السبت،  إلى أن تلك الثوارت مدبرة من القوى العظمى والتي أطاحت بقادة العرب وسمحت بدخول تنظيمات إرهابية مثل داعش.

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