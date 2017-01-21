البطران: ترامب يعكس نزعة اشتراكية .. وعداء "محتمل" للمسلمينالسبت، 21 يناير 2017 07:29 م
لأول مرة ترى أمريكا احتجاجات بهذا الحجم ضد رئيس
مشهد حضور الرؤساء السابقين يعكس ديمقراطية نموذجية
خطاب ترامب يميل للاشتراكية من حيث إعادة توزيع الثروة
عدم تمييز مفهومه للإسلام الراديكالي أحدث جدلا حول موقفه
علّق الكاتب والروائي حمدي البطران على حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قائلا: تابعنا الحفل الرائع لتنصيب الرئيس الخامس والأربعين للأمريكا , أهم واقوي دولة في العالم، والتي يراها الرئيس الجديد وكأنها أصبحت تافهة وصغيرة , ويريد هو أن ينهض بشانها من جديد. وسط اعتراضات كبيرة لبعض الأمريكيين ,ومظاهرات تنادي برحيله , وهو ما يحدث لأول مرة في بلاد الأمريكان .
وأضاف البطران في تصريحات خاصة لـ”محيط”: تداول السلطة عند أمريكا نموذجي , ويعكس نوعا نادرا من الديمقراطية الراسخة , التي عززها الشعب الأمريكي غير العريق بالعلم والثقافة والتكنولوجيا, حتي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية دولة تكتفي بذاتها ولا تحتاج الي معونة من أحد .
كما أنها دولة تمترست داخل حدودها التي تحميها , وتوفر لها موقعا فريد تمكنت منه من الهيمنة علي العالم , بحسن استخدام مواردهم الطبيعية . فأصبحت ديمقراطيتهم نموذجا يحتفي به .
والتفت الكاتب إلى أن حفل التنصيب يحضره كل رؤساء أمريكا الأحياء , وهو تقليد حضاري تفتقده مناطقنا العربية , فما أن تنتهي مدة ولاية الرئيس حتي يسعى إلى الإستحواذ عليها بطرق ملتوية , وظل بعضهم قابع علي عرش بلاده لمدة ثلاثين عاما ..
وبسؤاله عن خطاب ترامب يرى البطران أن الخطاب جاء بلمسات اشتراكية في دولة رأسمالية , فهو يتحدث عن مجموعات صغيرة جنت أرباحا كثيرة , بينما الشعب هو من يتحمل التكاليف والتبعات . ويتحدث عن إعادة توزيع الثروة علي المواطنين , مؤكداً ضرورة عودة الهيبة والقوة للصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، ورد الحقوق لمن أسماهم بـ”المهمشين” من أبناء الشعب الأمريكى.
كما أنه وعد الأمريكيين بأنه سيلتفت للداخل . وسيهتم بالشعب الذي لم يحصل علي شئ .
كما يري ترامب أن الرؤساء السابقين لم يقدموا لأمريكا شئ , وأن “وقت الكلام الفارغ” قد انتهي , في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن السياسات السابقة .
غير أن أخطر ما جاء في خطاب ترامب هو تعهده بالقضاء علي الإسلام الراديكالي , ولم يحدد مفهومه للإسلام الراديكالي الذي يزعم القضاء عليه . وربما التبس عليه الأمر , والمطلوب منه أن يوضح ما يقصده , وإلا فإنه سيدخل في نزاع من كل المسلمين .
كما تعهد بالقضاء علي الإرهاب , وقال : سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامى المتطرف الذى سنزيله بشكل كامل من على وجه الأرض .
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