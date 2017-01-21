كشفت دراسات علمية مخاطر فرشاة الأسنان والأضرار التي قد تلحقها بمستعمليها، حيث حذر خبراء من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان بسبب فرشاة الأسنان.

وقال الدكتور رونا اسكندر، وهو طبيب أسنان، إن هناك الكثير من المخاطر على صحة الإنسان بسبب فرشاة الأسنان، مضيفا “إذا لم تكن فرشاة الأسنان نظيفة فقد تصيب الإنسان بفيروس مسؤول عن التهاب الكبد”.

وتابع قائلا “إنها تتعرض للتلوث في يومين فقط، وتتلقى عددا كبيرا من الفيروسات والفطريات.. بغض النظر عن الأشخاص الذين يتقاسمون الفرشاة، فتلك حالة أكثر من سيئة ويجب الامتناع عنها بصفة نهائية”.

كما ذكر “عندما يتم تخزين فرش الأسنان بالقرب من بعضها البعض فإن الجراثيم تنتقل، مما يؤدي إلى خطر الثلوث.. غسل الفرشاة تحت الماء لا يزيل كل هذه الجراثيم، لذلك أنصح الناس بتغيير فرش أسنانهم باستمرار”، وفقا لما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.