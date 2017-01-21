 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 06:51 مساءً
روابط سريعة
مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن
1-911218

مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن

السبت، 21 يناير 2017 06:45 م

كشفت دراسات علمية مخاطر فرشاة الأسنان والأضرار التي قد تلحقها بمستعمليها، حيث حذر خبراء من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان بسبب فرشاة الأسنان.

وقال الدكتور رونا اسكندر، وهو طبيب أسنان، إن هناك الكثير من المخاطر على صحة الإنسان بسبب فرشاة الأسنان، مضيفا “إذا لم تكن فرشاة الأسنان نظيفة فقد تصيب الإنسان بفيروس مسؤول عن التهاب الكبد”.

وتابع قائلا “إنها تتعرض للتلوث في يومين فقط، وتتلقى عددا كبيرا من الفيروسات والفطريات.. بغض النظر عن الأشخاص الذين يتقاسمون الفرشاة، فتلك حالة أكثر من سيئة ويجب الامتناع عنها بصفة نهائية”.

كما ذكر “عندما يتم تخزين فرش الأسنان بالقرب من بعضها البعض فإن الجراثيم تنتقل، مما يؤدي إلى خطر الثلوث.. غسل الفرشاة تحت الماء لا يزيل كل هذه الجراثيم، لذلك أنصح الناس بتغيير فرش أسنانهم باستمرار”، وفقا لما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3