فولفسبورج يهزم هامبورج وبروسيا يتفوق على بريمنالسبت، 21 يناير 2017 07:04 م
حقق فولفسبورج الألمانى فوزًا ثمينًا على حساب نظيره هامبورج بهدف نظيف، فى المبارة التى أقيمت اليوم على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر من الدورى الألمانى الممتاز.
أحرز هدف اللقاء الوحيد لفريق فولفسبورج ماريو جوميز فى الدقيقة 83 ليخطف فوزًا قاتلًا فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
بهذا الفوز ارتفع رصيد فولفسبورج الى 19 نقطة فى المركز 12، بينما تجمد رصيد هامبورج عن النقطة 13 فى المركز قبل الاخير فى جدول ترتيب المسابقة.
تغلب بوروسيا دورتموند اليوم على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الإلماني لكرة القدم.
افتتح أندريه شورله التسجيل للضيوف بعدما انفرد بالحارس ييروسلاف دروبني إثر تمريرة بينية من زميله ماركو ريوس (ق5).
وقبل نهاية الشوط الأول، انفرد ريوس من منتصف الملعب بالحارس دروبني الذي رفع قدمه وضرب لاعب دورتموند في فخذه ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة (ق39)، ويشترك مكانه الحارس البديل فليكس فايدفالد.
وبعد انطلاق الشوط الثاني، تعادل فين بارتلز لأصحاب الأرض بعد هجمة مرتدة قادها زميله كليمينز فريتز (ق59).
ثم أحرز لوكاش بيشتشيك هدف أسود فيستفاليا الثاني بيمناه من فوق الحارس البديل بعدما اصطدمت تسديدة أحد زملائه بالدفاع ووصلت إليه (ق71).
وبهذا الفوز، احتل دورتموند المركز الرابع مؤقتا برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد بريمين عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي نفس الجولة، تعادل شالكه المضيف مع إنجولشتات سلبيا على ملعب فيلتينس أرينا، ليرفع رصيده لـ21 نقطة، احتل بها المركز التاسع بصفة مؤقتة، كما رفع انجولشتات رصيده لـ12 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
وحسم التعادل السلبي أيضا نتيجة دارم شتات وضيفه بروسيا مونشنجلادباخ على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، ليرفع الثاني رصيده لـ17 نقطة في المركز الرابع عشر، ويبقى الأول في ذيل الترتيب بتسع نقاط فقط.
كما فاز هوفنهايم خارج قواعده على أوجسبورج بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من ساندرو واجنر (ق47) وأندريج كراماريتش (ق64) على ملعب إمبولس أرينا.
وبذلك، حل الضيوف في المركز الثالث لجدول الترتيب مؤقتا برصيد 31 نقطة، فيما استقر أصحاب الأرض في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.
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