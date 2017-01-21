تفقد محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية للصف السادس بمدرسة الإمام الشافعي الابتدائي والامتحانات للصف الثالث الإعدادي بلجان مدرسة الإعدادية القديمة بنات لمتابعة سير الامتحانات وانتظام اللجان ،والتأكيد علي الانضباط وتوفير كافة التسهيلات والهدوء للطلبة داخل اللجان.

ورافق المحافظ خلال جولته مدير عام مديرية التربية والتعليم، عبدالحافظ وحيد، ورئيس حي السويس اللواء عبد العظيم محمد.

وشدد المحافظ على مدير عام التربية والتعليم سرعة الإعداد لانعقاد اللجنة العليا للتعليم بمحافظة السويس لدورها الجوهري في الارتقاء بالعملية التعليم بالإضافة إلى استمرار عمل لجنة التعليم التي تعقد داخل المديرية.

وكلف المحافظ مدير عام التعليم التأكد بعض الأسئلة التي اشتكي منها عدد كبير من الطلبة في مادة الدراسات الاجتماعية وإعادة توزيع الدرجات على باقي الأسئلة في حال التأكد من أن الأسئلة بها بعض الغموض أو من خارج المنهج.

وأشار إلى أن هناك مدارس جديدة ستبدأ الدراسة بها العام القادم سوف تساعد في تقليل كثافة الطلبة داخل الفصول في بعض المدارس.

يذكر أن عدد اللجان لامتحانات الشهادة الابتدائية 119 لجنة امتحانية وتشمل 11 ألفا و 144 تلميذا وتلميذة، ويبلغ عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 79 لجنة وعدد المتقدمين من الطلاب 12 ألف و 200 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة.