أكد وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة ناجي سرحان، اليوم السبت، صدور موافقة إسرائيلية نهائية لـ1500 عائلة بإعادة بناء منازلها التي دُمرت بالحرب الأخيرة على القطاع في صيف 2014، وفق اتفاقية “روبرت سيري”.

وقال سرحان، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك موافقة نهائية لـ1500 عائلة بإعادة إعمار منازلها التي دمرت في الحرب الأخيرة على غزة، مشيرا إلى أن الموافقات الإسرائيلية كانت متوقفة منذ ستة أشهر، ومؤخرا جاءت الردود للعائلات.

وأضاف: “ما زال لدى السلطات الإسرائيلية 1700 اسم بانتظار الموافقة النهاية، لإعادة بناء منازلهم المدمرة في الحرب الأخيرة”، موضحا أن الموافقات الإسرائيلية على إعادة إعمار المنازل، جاءت بعد تدخل عدة جهات من بينها هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية.

وبيّن وكيل وزارة الأشغال أن هناك زيادة في إدخال الاسمنت إلى القطاع عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري، حيث لوحظ مؤخرا إدخال 4000 طن اسمنت يوميا بدلا من 3000 طن.

وكانت إسرائيل شنت في يوليو 2014 حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، استُشهد خلالها 2300 مواطن، وجُرح فيها أكثر من 11 ألفا آخرين، بالإضافة إلى تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و6 آلاف و800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمؤسسات الأخرى.

يذكر أن خطة “روبرت سيري” لإعمار غزة، تم التوصل إليها في الـ16 من سبتمبر 2014، بعد اتفاق بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى غزة، وتشمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق.

وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة مراقبة مواد البناء وإعادة الإعمار في غزة بوجود كاميرات مراقبة في المحلات التجارية تكون مرتبطة بمقرات الوكالة أو الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقوم الاتفاق على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.