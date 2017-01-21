تأهل منتخبا مالي وقطر إلى ربع نهائي كأس العالم العسكرية لكرة القدم بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد السيب الرياضي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بمونديال كرة القدم العسكري بعمان.

وبتلك النتيجة يحصد كل فريق نقطة ليتصدر منتخب قطر المجموعة برصيد 7 نقاط، ويصبح رصيد مالي 5 نقاط في المركز الثاني ويتأهلا سويا إلى الدور ربع نهائي بالمونديال.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت اكتسح منتخب أيرلندا المنتخب الأمريكي بستة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما باستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس العالم العسكرية.

أحرز أهداف ايرلندا، ديرك والش هدفين في الدقيقتين 15،60، وريكي فوكس احرز هدفين في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 58، وأحرز غرايج شورت الهدف الخامس في الدقيقة 85، وسيان جانون الهدف السادس في الدقيقة 92، وأحرز هدف أمريكا الوحيد اللاعب راموس جيسوس في الدقيقة 86.

ولم يشفع الفوز الكبير للمنتخب الأيرلندي في مساعدته للتأهل إلى الدور ربع النهائي حيث أصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث خلف المنتخب المالي صاحب المركز الثاني، بينما ودع المنتخب العسكري الأمريكي البطولة بدون حصد أي نقاط.