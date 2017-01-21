قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين إنه تم استلام 50 رأس ماشية من اللحوم السودانية المبردة سيتم طرحها غدا الأحد للبيع على المستهلكين بسعر 75 جنيها للكيلو الواحد، وذلك من خلال المنافذ الثابتة في الوحدات المحلية في المراكز ال9.

وأضاف وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم السبت، أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين والمستهلكين، ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وضبط الأسواق، لمواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح أنه تم استلام 50 عجلا سودانيًا مذبوحًا ومبردًا من خلال سيارات مجهزة، وسيتم توزيعها بواقع 5 رؤوس على المراكز التسعة، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل مركز والطلب الزيادة.