تلقى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، تقريرا حول إنجازات الوزارة في التعاون مع دولة تنزانيا، والإعلان عن انتهاء الوزارة من تنفيذ وتسليم الآبار الجوفية إلى الجانب التنزاني رسميًا.

وأشار التقرير إلى أن لجنة فنية متخصصة من خبراء الوزارة قد قامت بمهمة رسمية إلى دولة تنزانيا للقيام بالاستلام كافة الآبار التي تم الانتهاء منها بعملية حفر وتجهيز 30 بئرا جوفيا في تنزانيا (المرحلة الثانية والتي تم تنفيذها خلال الفترة 2013 / 2016)الابتدائي، وكذلك الاستلام النهائي للآبار الجوفية المنفذة خلال المرحلة الأولى والتي تم تنفيذها خلال الفترة 2007 / 2009).

يأتي هذا المشروع في إطار حرص مصر على تنمية أشقائها من دول حوض النيل بصفة عامة ودولة تنزانيا بصفة خاصة، ومن أجل رفع المعاناة عن مواطني دولة تنزانيا، فقد قامت الوزارة بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المياه بتنزانيا في ديسمبر 2009 لتنفيذ حفر 70 بئرا بأنحاء متفرقة في تنزانيا بمنحة مصرية لتوفير المياه الصالحة للشرب بالبلاد ولخدمة المواطنين الأكثر فقرا في الأقاليم.

وقد أنهت اللجنة المهمة المكلفة بها بنجاح وتم تسليم كافة الأعمال للجانب التنزاني، الذي أثنى على المشروع لما له من مردود إيجابي على المواطنين.

وبدأ المشروع في تنفيذ الحزمة الأولى بعدد 30 بئرا جوفيا لتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمة الأهالي في 3 أقاليم من خلال إحدى كبرى الشركات المصرية في مجال المياه الجوفية بمنحة مصرية لدولة تنزانيا.

وقد سبق أن تم الانتهاء من حفر 30 بئرا جوفيا بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين فى 27 /10/ 2007 ، وهذه الآبار تخدم حاليا حوالي 7 مقاطعات في خمسة أقاليم بتنزانيا وهي كاليمنجارو وموانزا ومارا ومانيارا وشينيانجا، وهذه المقاطعات تحتوى على قرابة الثلاثين قرية يستفيد من هذه الابار أكثر من 120 ألف نسمة، فى المتوسط للبئر الواحد حوالى من 2000 إلى 7000 نسمة.

وحقق المشروع خدمات لتوفير مياه الشرب للمواطنين بدولة تنزانيا بشكل مباشر وهو ما يؤكد على حرص مصر على تنمية دول حوض النيل ، حيث تحرص مصر دائما من خلال مشروعات التعاون الثنائي مع مختلف دول حوض النيل على تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطنين دول الحوض، وهو ما لمسناه خلال زيارة الوزير الأخيرة التي عقدت في نوفمبر 2016 وإشادة السادة المسئولين والمواطنين بالمشروعات التي تقوم بها مصر.

وحرصا من مصر على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتسييرا على مواطني دولة تنزانيا تتم ميكنة عدد من الآبار في المقاطعات الكبيرة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الشرب والاستخدامات المنزلية لتكون كنواه لمشروعات الابار الجوفية الحديثة.

كما تولي مصر اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الكوادر الفنية من دولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والري، حيث يتم تنفيذ عدد من الدورات التجريبية المتخصصة للكوادر الفنية من وزارة المياه التنزانية لرفع القدرات في مجال الموارد المائية والري وتم تنفيذ دورة تدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لـ 9 متخصصين بوزارة المياه التنزانية في القاهرة خلال الفترة من (1-14) سبتمبر 2012.

ولا تخفى أهمية التعاون بين مصر وتنزانيا في السنوات الأخيرة تأكيدًا على حرص الحكومة المصرية على تنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفعيلا للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية لدولة تنزانيا.