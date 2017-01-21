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مصر تواجه أوغندا بتغيير مفاجئ في التشكيلة
هكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم

مصر تواجه أوغندا بتغيير مفاجئ في التشكيلة

السبت، 21 يناير 2017 06:53 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تشكيلة الفراعنة التي ستواجه نظيره أوغندا في لقاء الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس الامم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع : محمد عبد الشافي - أحمد حجازي - علي جبر - احمد فتحي

في الوسط: طارق حامد - محمد النني - رمضان صبحي - محمد صلاح.

في الهجوم: محمود تريزيجيه - مروان محسن.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع نظيره المالي في اللقاء الأول سلبياً

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