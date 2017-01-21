أوبر تدفع 20 مليون دولار بسبب "التضليل"السبت، 21 يناير 2017 06:35 م
غرمت الحكومة الأمريكية شركة “أوبر تكنولوجيز” لخدمات النقل، 20 مليون دولار أميركي، بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها.
ووافقت الشركة، التي قدمت أيضا أرقاما أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة، على دفع المبلغ، وفق ما ذكرت وثائق قدمت أمام محكمة اتحادية.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إن الشركة ذكرت على موقعها الإلكتروني أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في نيويورك و74 ألف دولار في سان فرانسيسكو، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار على الترتيب.
وأفادت أن “أوبر” قدمت أيضا أسعارا غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها. وقالت مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة جيسيكا ريتش، إن “هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقي أوبر”.
وقالت لجنة التجارة في شكواها “عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر، وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضررا ماليا كبيرا... تسببت أفعال أوبر في تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات.”
وقالت “أوبر”، التي تعمل في 74 دولة في بيان، إنه “يسرها” أنها توصلت لاتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية.
وأضافت: “أدخلنا تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضي، وسنواصل التركيز على ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى لكسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية”.
وقال المتحدث باسم الشركة مات كالمان، إن أوبر لديها أكثر من 600 ألف سائق في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وبالإضافة إلى دفع العشرين مليون دولار، سيكون محظورا على أوبر بموجب الاتفاق، أن تتلاعب في حجم مكاسب السائقين أو المبالغ المدفوعة في السيارات.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه
ضبطت الرقابة الإدارية مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة قيمتها مليون جنيه من أصل أربعة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات. وذكر التليفزيون المصري اليوم ، السبت، أن ...Sat, 21 Jan 2017 16:05:33 GMT
-
سخرية أمريكية من قبعات تنصيب ترامب المصنوعة في الصين
كانت الدعوة إلى “شراء الأمريكى وتوظيف الأمريكي” واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التى نالت هتافا من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه أمس الجمعة، بيد أنها لحظة ...Sat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT
-
تعرّف على رسوم استخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرارا برفع رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2017. وتضمن قرار وزير الداخلية تحصيل ...Sat, 21 Jan 2017 15:12:03 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
السيطرة على حريق بأحد أبراج الأوقاف ببني سويف
سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف على حريق هائل اندلع بإحدى الوحدات السكنية بأحد أبراج الأوقاف بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وطال 3 وحدات سكنية أخرى ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شركة روسية تعرض مادة تتصف بمزايا خارقة
عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني. ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT