 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 05:26 مساءً
روابط سريعة
اسبانيول يسحق غرناطة بثلاثية في الليجا الإسبانية
اسبانيول

اسبانيول يسحق غرناطة بثلاثية في الليجا الإسبانية

السبت، 21 يناير 2017 06:24 م

فاز فريق إسبانيول على ضيفه غرناطة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف إسبانيول خوسي أنطونيو ريس وبابلو بياتي ومارك نافارو في الدقائق 11 و32 و48 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لغرناطة أندرياس بيريرا في الدقيقة 23.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد غرناطة عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3