فاز فريق إسبانيول على ضيفه غرناطة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف إسبانيول خوسي أنطونيو ريس وبابلو بياتي ومارك نافارو في الدقائق 11 و32 و48 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لغرناطة أندرياس بيريرا في الدقيقة 23.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد غرناطة عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.